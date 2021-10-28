Рига, , 16:18 — REGNUM Не следует раздавать всем, кто не вакцинирован в Латвии, ярлыки «антиваксеров» (противников обязательной вакцинации). С таким заявлением социолог Арнис Кактиньш выступил в эфире местного «Радио 4».

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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«Антиваксер» — это скорее удобное обозначение, чем реальная характеристика большинства не спешащих прививаться от коронавируса, отметил он.

«Но тут тоже такой момент… С одной стороны, это как бы такая красивая категория, которую удобно упоминать в дискуссиях. Но в то же время я бы не сказал, что все, кто не привились, являются злобными «антиваксерами», — считает Кактиньш.

Он добавил, что социологические опросы показали, что лишь около 10% не будут прививаться ни в коем случае. Но, подчеркнул специалист, эти данные — из прошлого, а у людей мнения и убеждения со временем могут меняться и нередко так и происходит.

Комментируя итоги соцопросов, он заметил: «Это не значит, что люди не верят правительству и, чтобы ему навредить, не прививаются — чтобы заболеть, умереть и испортить статистику».

По словам социолога, большинство непривитых просто ждет, как ситуация будет развиваться дальше. Многое зависит от того, как эпидемия касается их и близких людей лично.

Поэтому, считает Кактиньш, важно не записывать ревакцинированных в какие-то группы и не навешивать ярлыки, а продолжат настойчивую просветительскую работу.

В Латвии по состоянию на 27 октября полностью привились 56,3% населения старше 18 лет или 47,8% всего населения страны.