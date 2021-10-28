Новосибирск, , 16:16 — REGNUM В образовательных организациях Новосибирской области осенние каникулы начнутся 30 октября. Они продлятся до 7 ноября. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба в региональном правительстве.

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По словам заместителя министра образования региона Владимира Щукина, у подавляющего большинства образовательных организаций дни, объявленные нерабочими, совпадают с каникулярным периодом. Для школ, у которых 30 октября было учебным днём, занятия рекомендовали перенести на другие дни.

При этом для дошкольников 1, 2 и 3 ноября в детских садах будут открыты дежурные группы. Для профессиональных образовательных организаций региона 1, 2 и 3 ноября объявляются нерабочими.