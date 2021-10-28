Варшава, , 16:15 — REGNUM В ближайшие дни в Румынию отправится польская медицинская миссия в составе 43 медицинских работников, а также медицинского оборудования. Это вызвано тяжелой эпидемиологической ситуацией в Румынии, передает пресс-служба министерства здравоохранения Польши.

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В сообщении указано, что гуманитарная миссия будет направлена на основании обращения румынской стороны с просьбой о помощи. На этом фоне в минздраве Польше добавляют, что Бухарест является одним из ближайших стратегических партнеров Варшавы.

Кроме того, сообщается, что польские больницы уже приняли девять пациентов с COVID-19 из Румынии. Они в очень тяжелом состоянии, все подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, один из таких пациентов на днях умер.