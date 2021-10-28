Тбилиси, 28 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы совершить «революцию». Об этом 28 октября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Саакашвили приехал с единственной целью — устроить революцию. Он планировал переворот и грузную провокацию, в том числе убийство нескольких человек», — сказал глава правительства.

Один из присутствовавших журналистов заявил, что экс-президент сам сдался грузинским властям. На это Гарибашвили возразил и сказал, что Саакашвили поймали.

Напомним, по данным МВД Грузии, Саакашвили тайно вернулся с Украины на родину 29 сентября. 1 октября он начал публиковать в соцсети Facebook сообщения о своём приезде. К вечеру того же дня экс-президента задержали в квартире Тбилиси. Сам Саакашвили позже предположил, что его передвижения вычислили по камерам уличного наблюдения.