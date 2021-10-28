Минск, 28 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Камер слежения и турникетов недостаточно для обеспечения контроля в учебных заведениях Белоруссии. Об этом 28 октября в Минске заявил председатель правительства постсоветской республики Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

Мингорисполком провёл специальное заседание на тему обеспечения безопасности в учебных учреждениях крупнейшего города республики. Первый замначальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Игорь Подвойский доложил: правоохранители провели мониторинг систем входного контроля в учреждениях образования Минска, прежде всего в вузах и ссузах. Выяснилось, что даже в тех из них, где установлены турникеты, работают видеокамеры, сотрудникам органов (не в форме) удавалось беспрепятственно не только попадать внутрь учреждений, но и проносить с собой муляжи огнестрельного оружия. В 38 вузах были сделаны такие попытки, в 32 из них предметы были пронесены беспрепятственно.

«Можно хоть сто камер установить и турникетов, но пока не выработан алгоритм, натренирован персонал, эффекта не будет, — цитирует Головченко правительственная пресс-служба. — Поэтому по вузам и ссузам, которые в наибольшей группе риска, надо повторно отработать. Если после подобных фактов не будет наведен порядок — тогда извините… Этого никто не поймет».

В официальном сообщении также сказано: «Он обратил внимание, что мы не можем знать, есть ли среди нас человек, у которого в голове созрели мысли о совершении насильственного акта. И не знаем, что послужит триггером для таких действий».

«Поэтому то, как относятся к этому в вузах, вызывает, мягко говоря, недоумение», — подчеркнул глава правительства Белоруссии. Он отметил необходимость повторного масштабного мониторинга.

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