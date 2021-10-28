Екатеринбург, 28 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки потушили ещё два природных пожара. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Лесной пожар

Общая их площадь составляла 84,5 гектара. Кроме того, пожарные справились с двумя очагами тления торфа на юге Екатеринбурга.

На 28 октября оставалось потушить два пожара. Их общая площадь составляет 7,3 гектара. Все очаги локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в регионе отменили особый противопожарный режим.