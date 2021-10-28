Москва, , 16:11 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 22 октября достиг $621,6 млрд, обновив истрический максимум. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Резервы 401(K) 2012

На 15 октября международные резервы страны составляли $620,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд, или на 0,2%.

Согласно данным ЦБ, на начало октября в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $455,96 млрд, специальные права заимствования — $24,38 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $128,66 млрд.