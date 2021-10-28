Курск, , 16:11 — REGNUM В Курской области выписка больничных листов и рецептов пациентам, которые получают льготные лекарства, с 25 октября осуществляется дистанционно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Листки временной нетрудоспособности и направления на медико-социальную экспертизу начали выдавать в электронном виде.

Также, чтобы снизить число посетителей в медицинских учреждениях и минимизировать пересечение потоков пациентов с разной степенью эпидемиологической опасности, приостановлены профилактические осмотры детей и взрослых.

Приоритет будет отдаваться оказанию медицинской помощи на дому пациентам с симптомами респираторных заболеваний и людям, прибывшим из-за рубежа. Врачи также продолжат консультировать больных дистанционно, с помощью телемедицинских технологий.