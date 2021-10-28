Куйбышев, Новосибирская область, , 16:09 — REGNUM В районе города Куйбышева Новосибирской области введён в эксплуатацию первый этап терминала по приёму, хранению и отгрузке смеси технического пропана-бутана. В правительстве региона заявили, что это позволит решить проблему с сезонностью отгрузки газа с месторождений.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это стратегически важный объект для промышленности региона. Благодаря строительству газопровода и терминала, вопрос транспортировки газа с отдалённых месторождений региона, решён. Сегодня министерством строительства Новосибирской области подписано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Отмечается, что построенный терминал — это огромный комплекс, площадь которого более 31 гектара. В его составе семь зданий и 61 сооружение — административный корпус, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары и заправочные колонки, более 4 км подъездных дорог. Терминал предназначен для приёма из продуктопровода, хранения, одоризации и отгрузки сжиженных углеводородных газов. Объём инвестирования в I этап — 1 млрд 556 млн рублей. Ежегодный объем отгрузки — более 120 тысяч кубов. Пока только автомобильным транспортом.

Вторым этапом предусмотрено расширение терминала в три раза по объемам отгрузки, а также подведение к объекту железнодорожных путей.