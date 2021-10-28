Баку, , 16:06 — REGNUM Жителей Азербайджана, которым сделали третью (бустерную) дозу прививки от COVID-19, автоматически записывают на четвёртую дозу. Об этом 28 октября сообщает агентство Report.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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«Это правило аналогично процессу вакцинации первой дозой, когда дату приема второй дозы гражданину присылают в SMS-сообщении, отправленном на его номер мобильного телефона. Следовательно, нет необходимости занимать очередь на четвёртую дозу», — сообщили журналистам в Государственном агентство по обязательному медицинскому страхованию.

В агентстве рекомендуют привиться третьей дозой через полгода после получения второй дозой, так как считается, что иммунная защита от COVID-19 к этому времени падает. Пока в Азербайджане не водят требования привиться третий раз.

Напомним, в Азербайджане запрещено без ковид-паспорта посещать торговые центры, кафе и рестораны. Также без этого документа не продают билеты на междугородные виды транспорта.

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