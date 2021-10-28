Джакарта, 28 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо объяснил три направления сотрудничества, способствующие восстановлению экономики, а именно ускорение развития инфраструктуры, укрепление продовольственной безопасности и поощрение цифровых экономических преобразований, сообщает Antara.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства выступил на 13-м саммите «Треугольник роста Индонезия-Малайзия-Таиланд» (IMT-GT).

Джоко Видодо также рассказал о плане Индонезии провести в ноябре экономический бизнес-форум АСЕАН на Бали в качестве попытки усилить роль малых и средних предприятий в креативной экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выступил с речью на 14-м саммите BIMP-EAGA (Бруней-Индонезия-Малайзия-Филиппины-Восточная зона роста АСЕАН).