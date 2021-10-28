Ярославль, , 16:04 — REGNUM В Ярославле стали известны итоги конкурсов на замещение руководящих должностей в четырёх муниципальных предприятиях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Мэрия Ярославля

Руководителя сменятся в «Горзеленхозстрое», «Яргортрансе», «Службе городских кладбищ» и в газете «Городские новости».

Новым директором «Горзеленхозстроя» станет Виталий Запевалов, обошедший в конкурсе Ивана Зайцева, в прошлом руководителя региональной «Молодой гвардии Единой России». Зайцев занимал пост и.о. директора до итогов конкурса.

Заведовать муниципальными кладбищами будет исполняющий обязанности директора этой службы Михаил Шелудяков. «Яргорстрансом», работавшим без директора с конца сентября, будет руководить Сергей Фокин. До этого он трудился на ярославском автовокзале.

Пост главного редактора муниципальной газеты «Городские новости» займёт ярославский журналист Ирина Косульникова.

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