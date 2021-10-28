Варшава, , 16:02 — REGNUM Во время встречи президентов Польши и Франции Анджея Дуды и Эммануэля Макрона, которая прошла 27 октября в Париже, говорилось о возможном содействии Франции в строительстве первой польской атомной электростанции. Об этом заявил радио «Зет» глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Атомная энергетика

«Во время разговора президентов Польши и Франции с нашей стороны было заявлено о готовности рассмотреть французское предложение относительно атомной электростанции … С нашей стороны было заявлено о готовности рассмотреть французское предложение, учитывая, что французское предложение имеет европейское измерение. Речь идет о содействии Франции в реализации польского проекта по созданию атомной электростанции», — передаёт слова Солоха «Польское радио».

"То, что на таком высоком уровне шла речь на эту тему, показывает, что мы серьезно относимся к французским предложениям, помня о том, что у нас подписано соглашение о сотрудничестве в этой области с Соединенными Штатами. Это соглашение находится в стадии реализации», — добавил чиновник.

Глава Бюро нацбезопасности подтвердил, что во время встречи президентов двух стран был затронут вопрос о недавнем решении Суда юстиции Евросоюза, которым Польша была обязана выплачивать по одному миллиону евро ежедневно до исполнения решения Суда ЕС о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. «Конечно, речь об этом шла», — сказал Солох.

В Польше нет атомных электростанций. Строительство АЭС в посёлке Жарновец недалеко от Гданьска началось, при содействии СССР, в 1983 году. После аварии на Чернобыльской АЭС строительство было приостановлено, а после смены власти 1990 году отменено.