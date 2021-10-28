Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 28 октября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 1,2%, откатываясь до $83,56 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Neftegaz.ru

«Поводом для новых попыток сыграть на понижение в нефти стали опубликованные накануне данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, показавшие больший, чем ожидалось, рост.

Дополнительно на рынок черного золота давит информация о скором возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке, в результате которой на рынок, теоретически, могут выплеснуться дополнительные объёмы. Впрочем, эти страхи пока кажутся излишне раздутыми.

Во-первых, Иран уже столкнулся с обманом со стороны США, когда Дональд Трамп в одностороннем порядке без всяких доказательств возобновил санкционное давление на страну. В этой ситуации Тегеран, вероятно, будет очень жестко торговаться по условиям сделки с целью улучшить их для себя и обеспечить хоть какие-то гарантии.

Во-вторых, за годы ограничений Иран уже отработал каналы продажи нефти в тот же Китай, и вряд ли реально способен сейчас сильно нарастить добычу и экспорт.

В-третьих, Иран в высоких ценах на нефть и ядерной программе заинтересован ничуть не меньше, чем в снятии санкций, которые страна более-менее научилась преодолевать и обходить.

Иран будет торговаться жестко и не факт, что американский истеблишмент простит Байдену излишнюю уступчивость. А когда Иран всё-таки вернется на рынок, он будет согласовывать свою позицию с ОПЕК+.

Так что текущие страшилки носят спекулятивный характер. В мире сохраняется дефицит нефти, и при первом же подходящем инфоповоде быки постараются перехватить инициативу», — считает эксперт.

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