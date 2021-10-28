28 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 20:09 — REGNUM В Южной Корее обсудили график зарубежной поездки президента страны Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Согласно южнокорейским СМИ, 28 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чон Сук отправились в поездку по трём европейским странам.

29 октября глава государства встретится в Ватикане с папой Римским Франциском, с которым обсудит вопросы поддержания мира на Корейском полуострове и международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

Папа Римский Франциск (сс) Republic of Korea

30−31 октября южнокорейский лидер примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с климатическим кризисом, пандемией коронавируса и способы ускорения восстановления мировой экономики.

Из Рима президент Южной Кореи отправится в Великобританию для участия в конференции ООН по изменению климата (COP26), которая состоится 1−2 ноября в Глазго. Основной темой мероприятия станет сокращение выбросов парниковых газов.

3 ноября южнокорейский президент отправится с государственным визитом в Венгрию. Он почтит память южнокорейских граждан, погибших в результате аварии на реке Дунай в Будапеште в 2019 году.

4 ноября Мун Чжэ Ин встретится с президентом Венгрии Яношом Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. В тот же день южнокорейский лидер встретится с премьер-министрами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии в рамках второго саммита Южной Кореи и Вышеградской группы.

Янош Адер Beto Barata

«Отправляется в заграничную поездку в разгар пандемии…» — негодует yong***.

«Можешь не возвращаться!» — пишет foot***.

«Разъезжая по заграницам, что Мун Чжэ Ин сделал в национальных интересах?» — интересуется shar***.

«В последний год пребывания на посту он слишком часто ездит за границу», — отмечает bgq2***.

«А зачем он берет в заграничную поездку жену?» — вопрошает hoo1***.

«Пустая трата государственных средств», — пишет real***.

«Последняя поездка. Удачи~ Сохраните её в памяти», — желает naeg***.

«Не забудь поговорить о Северной Корее», — напоминает dawn***.

«Кое-кто продолжает тратить налоги…» — возмущается jcbu***.

«Впервые вижу президента, который так часто вместе с супругой выезжает за рубеж», — пишет pawh***.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

«Я тоже хочу за рубеж в разгар пандемии, как президент», — сообщает oliv***.

«Президент думает только о КНДР», — отмечает shoo***.

«Кажется, у президента нет других более важных дел…» — недоумевает kimi***.

«Пусть подумает, что сделал не так, и попросит у папы Франциска прощения в Ватикане», — предлагает ssang.

«Надеюсь, это последняя поездка. Как опозоритесь на этот раз?» — вопрошает leeh***.