Валерий Ходячий, 28 октября 2021, 20:09 — REGNUM В Южной Корее обсудили график зарубежной поездки президента страны Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Kremlin.ru

Согласно южнокорейским СМИ, 28 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чон Сук отправились в поездку по трём европейским странам.

29 октября глава государства встретится в Ватикане с папой Римским Франциском, с которым обсудит вопросы поддержания мира на Корейском полуострове и международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
(сс) Republic of Korea

30−31 октября южнокорейский лидер примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с климатическим кризисом, пандемией коронавируса и способы ускорения восстановления мировой экономики.

Из Рима президент Южной Кореи отправится в Великобританию для участия в конференции ООН по изменению климата (COP26), которая состоится 1−2 ноября в Глазго. Основной темой мероприятия станет сокращение выбросов парниковых газов.

3 ноября южнокорейский президент отправится с государственным визитом в Венгрию. Он почтит память южнокорейских граждан, погибших в результате аварии на реке Дунай в Будапеште в 2019 году.

4 ноября Мун Чжэ Ин встретится с президентом Венгрии Яношом Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. В тот же день южнокорейский лидер встретится с премьер-министрами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии в рамках второго саммита Южной Кореи и Вышеградской группы.

Янош Адер
Янош Адер
Beto Barata

«Отправляется в заграничную поездку в разгар пандемии…» — негодует yong***.

«Можешь не возвращаться!» — пишет foot***.

«Разъезжая по заграницам, что Мун Чжэ Ин сделал в национальных интересах?» — интересуется shar***.

«В последний год пребывания на посту он слишком часто ездит за границу», — отмечает bgq2***.

«А зачем он берет в заграничную поездку жену?» — вопрошает hoo1***.

«Пустая трата государственных средств», — пишет real***.

«Последняя поездка. Удачи~ Сохраните её в памяти», — желает naeg***.

«Не забудь поговорить о Северной Корее», — напоминает dawn***.

«Кое-кто продолжает тратить налоги…» — возмущается jcbu***.

«Впервые вижу президента, который так часто вместе с супругой выезжает за рубеж», — пишет pawh***.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Kremlin.ru

«Я тоже хочу за рубеж в разгар пандемии, как президент», — сообщает oliv***.

«Президент думает только о КНДР», — отмечает shoo***.

«Кажется, у президента нет других более важных дел…» — недоумевает kimi***.

«Пусть подумает, что сделал не так, и попросит у папы Франциска прощения в Ватикане», — предлагает ssang.

«Надеюсь, это последняя поездка. Как опозоритесь на этот раз?» — вопрошает leeh***.