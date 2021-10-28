Брянск, , 16:16 — REGNUM Крупный долг по кредитной карте предъявил банк жителю Суражского района Брянской области. Как оказалась, расплачивался «пластиком» знакомый мужчины, выкравший кредитку из печи, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Кредитные карты Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Житель села решил избавиться от не нужной ему кредитной карты. Он не стал ехать в отделение банка, а бросил её в печь, намереваясь сжечь с очередной порцией дров. Через некоторое время он получил уведомление о долге — вместе с процентами «набежало» около 130 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к этим расходам причастен односельчанин мужчины. Он присутствовал при «уничтожении» карты и, воспользовавшись моментом, вытащил кредитку до того, как она сгорела. Сначала злоумышленник периодически оплачивал недорогие покупки, а затем выяснил PIN-код и сразу обналичил несколько десятков тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый обязался полностью возместить причинённый ущерб.