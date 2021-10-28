Москва, 28 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Гражданин Таджикистана Руслани Муроджонзода и его подруга Анастасия Чистова могут получить по десять месяцев лишения свободы, сообщает 28 октября агентство «Москва».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

В судебном участке № 370 мирового судьи Тверского района Москвы прошли прения сторон по делу об аморальной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в центре столицы. Муроджонзода и Чистова обвиняются по ч. 1 ст. 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

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Обвинение запросило наказание в виде десяти месяцев колонии общего режима для каждого. Приговор будет оглашён 29 октября в 12:30.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Руслан Бобиев (Руслани Муроджонзода) разместил в сети фотографию с собой и Чистовой. На снимке пара имитировала интимную связь на фоне православного храма. Публикация вызвала широкий резонанс. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении преступления задержаны.