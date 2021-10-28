Новосибирск, , 15:58 — REGNUM В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В предстоящие нерабочие и праздничные дни новосибирцы также могут сделать прививку, сообщил сегодня, 28 октября, министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Вакцинация от коронавируса Glava.rk.gov

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По официальным данным, за последние сутки вакцинировано 14 994 человек, из них первым компонентом — 13 448.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцинировано более 890 тысяч человек, полный курс завершили более 790 тысяч.

В настоящее время в Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, а также сформировано 26 мобильных пунктов и 98мобильных прививочных бригад.