Екатеринбург, 28 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Свердловской области с 1 ноября официально отменяется особый противопожарный режим. Такое постановление подписал и.о. губернатора Алексей Шмыков, сообщает региональный департамент информполитики.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный

Основанием для этого стало прохождение пика возникновения природных пожаров. Документ уже размещён на портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшее лето запомнилось в регионе крупными пожарами. Одним из тяжёлых месяцев стал август.