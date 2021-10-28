Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Школьника из Ленинградской области, спасшего брата из горящего дома и получившего ожоги, наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

13-летний кадет Михаил Сычев и губернатора Ленобласти Александр Дрозденко

13-летний Михаил Сычев бросился в горящий дом своей семьи в городе Любань, где находился один из его младших братьев, и спас ребенка, несмотря на то что сам получил ожоги 2 и 3 степени. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вручая награду юному герою, отметил, что кроме многочисленных подарков детям, администрация области, региональный союз промышленников и предпринимателей подарит многодетной семье новое жилье.

«В жизни ― всегда есть место подвигу» — всем известны эти слова из произведения Максима Горького. Но одно дело, когда подвиг совершает зрелый человек, и совсем другое, когда способными на подвиг оказываются дети, иногда ― совсем маленькие. Это говорит и о прекрасном воспитании, о том, какими их растят в семье, в школе, и о сильном внутреннем стержне ― заставляющем в критический момент принять быстрое и единственно правильное решение ― прийти на помощь ближнему», — заметил Дрозденко.

Сейчас Миша Сычев учится в Воронежской области, в казачьем кадетском корпусе. Его семья, в которой четверо детей, живёт в Любани (Тосненский район Ленобласти). Администрация города после пожара предоставила им квартиру в маневренном фонде.

Отметим, что в этом году Ленинградская область стала участником восьмого награждения детей-героев, которое проводит Совет Федерации РФ в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Награждение традиционно проходит накануне Дня народного единства России.