Афины , , 16:04 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел Греции и Китая, прошедшие в Афинах, коснулись «очень тревожных событий в Восточном Средиземноморье» и «дестабилизирующей роли Турции» в этой области. Об этом рассказал глава МИД Греции Никос Дендиас в комментариях для журналистов 27 октября.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

«Теоретически этот регион находится в тысячах километров от Китая, но его дестабилизация несет в себе риски для свободы судоходства и роста международной торговли в нашем регионе, что очень интересует китайскую сторону», — сказал Дендиас по итогам встречи с китайским коллегой Ван И.

По его словам, в беседе он упомянул об усилиях Турции по усилению своего влияния среди мусульманского населения во всем мире, поддержке таких групп, как «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и прямом вмешательстве во внутренние дела других стран.

На встрече также были рассмотрены события в Ливии, и Дендиас указал на роль Греции в эвакуации 13 000 китайских граждан из Ливии в 2011 и 2014 годах. Он поблагодарил китайского министра за позицию Пекина в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН в вопросах, касающихся кипрской проблемы, особенно за его неизменную поддержку усилий по решению этого конфликта в согласованных рамках ООН. На встрече также обсуждались события в Афганистане и отношения между ЕС и Китаем.