Москва, 28 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,35%, сползая до 70,41 рубля. Евро теряет 0,34%, отступая до 81,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«В первой половине дня отскок котировок рубля наверх был даже более существенным, но затем общенегативная динамика рынков оказало давление на российскую валюту.

Азия и Европа по-прежнему торгуются слабо, но, что ещё важнее, вниз вновь поползли котировки нефти. В то же время цены на алюминий, никель и золото вновь пошли наверх, что оказывает поддержку российской валюте.

В качестве негатива для рубля стоит отметить некоторое снижение цен на газ в Европе после требования президента РФ Владимира Путина увеличить поставки газа, а также новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом в стране, повышающий риски длительного локдауна.

Общий негатив стал поводом для продолжения продаж на российском рынке акций, что также давит на рубль.

В то же время фундаментально российская валюта остается сильной, и не исключено, что до конца текущей недели можно будет вновь увидеть курс доллара ниже 70 рублей», — считает эксперт.

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