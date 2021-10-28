Геленджик, Краснодарский край, , 15:53 — REGNUM Глава Геленджика Алексей Богородистов на срок в один год дисквалифицирован по решению Геленджикского городского суда от 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Краснодарского краевого суда.

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Решение принято по иску прокурора Геленджика за невыполнение требований надзорного ведомства об устранении нарушений.

«Суд постановил признать Главу муниципального образования город курорт Геленджик Богодистова А.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на 01 (один) год», — говорится в сообщении суда.

Решение в законную силу не вступило. Сам Богородистов в соцсетях заявил о намерении обжаловать его.

«Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда. Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда — очередной пункт в моём рабочем графике. С решением не согласны, подаём жалобу в краевой суд. Продолжаю работать. Сейчас еду в Пшаду открывать новый газопровод», — написал в телеграм-канале Богородистов.

Отметим, Алексей Богородистов занимает должность главы администрации города-курорта с 2018 года.