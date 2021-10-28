Сухум, 28 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Введение дополнительных нерабочих дней и дополнительных каникул в Абхазии может ухудшить эпидобстановку в республике. Об этом главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила на совещании правительства.

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«Как считает главный санитарный врач Абхазии, продление школьных каникул, как и введение дополнительных выходных дней, скорее всего, будет иметь обратный эффект — вместо временной самоизоляции в целях снижения риска заболевания, граждане вновь устремятся к местам массового скопления», — отметили в пресс-службе правительства.

Скорик отметила, что несколько выходных дней подряд в конце сентября и начале октября по случаю Дня победы и независимости республики уже привели к тому, что в середине октября эпидобстановка в стране сильно ухудшилась.

Сообщается, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с санитарным врачом возможные варианты ужесточения карантинных ограничений и введение обязательной вакцинации для работников бюджетной сферы.

Стоит отметить, что в Абхазии в октябре наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом. 27 октября в республике выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В больницах лечатся 266 пациентов с COVID-19.