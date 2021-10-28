Афины , , 16:15 — REGNUM Соглашение между Национальной системой здравоохранения Греции и частными клиниками, подписанное 27 октября, предоставит больше коек как для больных COVID-19, так и для прочих пациентов. Об этом сообщило греческое министерство здравоохранения.

Греция

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По решению министра здравоохранения страны Таноса Плевриса соглашение предусматривает использование пяти частных клиник в трех городах с напряженной эпидемиологической обстановкой, причем каждая клиника предоставляет определенное количество коек и полную поддержку персонала.

Для ковид-пациентов в реабилитационных клиниках становятся доступными 200 коек в Салониках, 20 в Волосе и 30 в Лариссе.

Для пациентов без COVID-19 становятся доступными 10 обычных и две койки интенсивной терапии в Волосе, 30 коек для патологических и хирургических случаев и четыре койки интенсивной терапии в Лариссе.