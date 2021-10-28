Новосибирск, , 15:52 — REGNUM Медицинские учреждения Новосибирской области в период с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме, с 4 по 7 ноября — по расписанию праздничных и выходных дней. Об этом сообщил региональный минздрав.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

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Уточняется, что пункты вакцинопрофилактики также продолжат свою работу.

По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, сформированного коечного фонда в госпиталях в настоящее время достаточно для оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Всего развернуто 4133 койки, запас коечного фонда — почти 25%. В ближайших планах — перепрофилировать для лечения пациентов с коронавирусом Новосибирскую клиническую районную больницу №1 в р.п. Кольцово.