Москва, 28 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Поскольку президент РФ Владимир Путин дал поручение ПАО «Газпром» начать плановую работу по закачке природного газа в подземные газовые хранилища (ПГХ) в Австрии и Германии, биржевые котировки краткосрочных фьючерсных контрактов на Лондонской бирже ICE Futures пошли на снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

webandi Газа нет

«Одновременно дано поручение на проработку комплекса мер по снижению рисков влияния европейского энергетического кризиса на энергосистему России. Ситуация на европейском газовом рынке продолжает оставаться напряженной.

Цены фьючерсных контрактов, по-прежнему, превышает $1000 за 1 тыс. кубометр, а уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах составляет 71%, что ниже нормативного на 19%.

Кроме того, ПГХ имеются не у всех стран ЕС, что создает риски возникновения экстренных ситуаций по газоснабжению населения и функционирования градообразующих для экономики стран промышленных предприятий. Поэтому повышение запасов газа в европейских ПГХ позволит улучшить ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Для дальнейшей стабилизации ситуации на европейском рынке необходимо вернуться к практике заключения долгосрочных контрактов с ПАО «Газпром» на поставку природного газа, которые обеспечивают уверенное будущее как европейской промышленности, так и ее жителям.

При этом контрактные цены в три раза ниже действующих в настоящее время цен на биржевом рынке. Европа по-прежнему делает ставку на развитие только «зеленой» энергетики в ущерб остальным источникам получения электроэнергии и теплового снабжения.

Происходящий кризис дал надежды на восстановление атомной и угольной энергетики для целей стабилизации энергетических рынков стран ЕС. Газовая энергетика является не только переходным этапом к «зеленой» энергетике, но и станет источником энергии будущего — водородной энергетики.

Уверенности в стабилизации газового рынка Европы придает законченное строительство газопровода «Северный поток — 2», находящегося сейчас на сертификации. Первая нитка газопровода уже заполнена природным газом.

Заполнение второй нитки начнется в декабре месяце. Ориентировочная дата завершения сертификации газопровода и начала прокачки газа — 8 января 2022 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стоимость ноябрьских фьючерсов на газ на открытии торгов снижалась на 9%, до $950 за 1 тысячу кубометров.

Читайте также: В Европе цена на газ опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров