Москва, , 15:58 — REGNUM Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в успешной реализации проекта по строительству газопровода «Союз Восток», который будет подавать российский газ через Монголию в Китай. Об этом он заявил в опубликованном 28 октября интервью ТАСС.

Ухнаагийн Хурэлсух и Владимир Путин Kremlin.ru

Монгольский лидер отметил, что проект продвигается успешно. Газпром учредил дочернюю компанию, к концу года ожидается завершение разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. За этим последуют проектные и строительные работы.

«Уверен, реализация будет успешной. А следом за ним будет развитие и всех сопутствующих отраслей», — подчеркнул Хурэлсух.

Он добавил, что этот крупнейший проект, который можно назвать историческим, принесёт экономическую выгоду сразу трём государствам-участникам.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Союз Восток» продолжит «Силу Сибири — 2». В октябре правительство Монголии и Газпром согласовали схему прохождения трассы.

Читайте также: Москва и Улан-Батор согласовали схему прохождения трассы «Союз Восток»