Брюссель, , 15:48 — REGNUM Европейский союз и США запустят на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году, сообщила 28 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вместе с президентом США [Джо] Байденом на COP26 мы запустим глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. Эту идею уже поддержали 30 стран мира», — сказала она на пресс-конференции.

По её словам, в вопросе сокращения выбросов метан — «это фрукт, висящий на нижней ветке», или самая доступная цель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия отказалась брать на себя обязательства по сокращению выбросов метана в атмосферу на 30% к 2030 году.

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