Брюссель, 28 октября 2021, 15:48 — REGNUM Европейский союз и США запустят на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году, сообщила 28 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, в вопросе сокращения выбросов метан — «это фрукт, висящий на нижней ветке», или самая доступная цель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия отказалась брать на себя обязательства по сокращению выбросов метана в атмосферу на 30% к 2030 году.
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