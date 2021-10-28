Афины , 28 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Национальный греческий праздник 28 октября посвящен памяти тех, кто боролся с фашизмом и оккупантами. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис 28 октября после студенческого парада в Палео-Фалиро, прибрежном пригороде Афин. Об этом сообщает AMNA.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

Мицотакис отметил, что в этом году годовщина «Дня Охи» (1940) совпадает с двухсотлетием начала Грецией войны за независимость (1821), и сегодня ее жители имеют основания смотреть в будущее с большей уверенностью в себе и большим оптимизмом.

Мицотакис добавил, что «Греция сегодня сильнее. Она сильнее в геополитическом плане, с обновленными вооруженными силами, международными альянсами, и это страна, которая протягивает руку дружбы всем, но при этом полна решимости защищать свой суверенитет и суверенные права. Греция сегодня финансово сильнее, с ростом для всех, инвестициями, которые создают новые рабочие места, и снижением налогов, которые улучшают доступные доходы всех греков».

Он выразил пожелание, чтобы «мы все могли войти в это будущее с единством, которого требуют времена, и всегда могли отличать полезное «Да» от необходимого «Нет».

День Охи — «День Нет» — важный государственный праздник в Греции, который отмечается 28 октября в память об отклонении ультиматума, предъявленного фашистской Италией греческому премьер-министру Янису Метаксасу 28 октября 1940 года. Согласно ультиматуму, греческому правительству было предъявлено требование позволить итальянским войскам войти на территорию Греции и занять «стратегические позиции» (порты, аэродромы и пр.) или, в противном случае, была бы объявлена война. Страна ‑ и власть, и народ — ответила «Нет». В ответ на отказ итальянские войска атаковали греческие пограничные пункты. Ответ Метаксаса ознаменовал вступление Греции во Вторую мировую войну.