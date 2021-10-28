Уфа, , 16:11 — REGNUM Новый инфекционный центр в башкирском городе Туймазы намерены построить в срок не превышающий 70 дней. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Больница Yarregion.ru

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Сообщается, что премьер-министр правительства региона Андрей Назаров осмотрел площадку под строительство инфекционного госпиталя в г. Туймазы, отметил ее высокую готовность, а также удобство с точки зрения локации.

«Здесь в Туймазах, так же, как и в Сибае, место возведения госпиталя выбрано не случайно. Площадка готова с точки зрения инженерных коммуникаций, и она территориально удобно находится для всех, кто живет в западной локации республики», — приводит пресс-служба слова Назаров.

Отмечается, что инфекционный госпиталь очень нужен для пациентов с COVID-19 из-за большой нагрузки на медучреждения городов Октябрьский, Туймазы и Белебей.

«В больницах этих городов примерно по 150−200 коек заняты под ковид. Естественно это усложняет оказание медпомощи пациентам с другими заболеваниями. Поэтому здесь обязательно надо построить инфекционный госпиталь, тем самым мы разгрузим койки в городских больницах», — пояснил премьер-министр.

Отмечается, что проектом госпиталя предусмотрено четыре инфекционных отделения по десять боксов каждый, а также приемное отделение, отделение интенсивной терапии и реанимации (10 боксов), экспресс-лабораторию. Госпиталь планируют оснастить собственной станцией медицинских газов для бесперебойного обеспечения пациентов кислородом.

Сообщается, что Назаров обозначил сроки возведения нового инфекционного центра в Туймазах от 50 до 70 дней.

«При строительстве госпиталя в Туймазах мы выдержим те же сроки строительства госпиталя, что и в Зубово и Стерлитамаке. Главное сейчас — сохранить жизни наших граждан. Опыт у нас уже есть. В Зубово мы построили за 55 дней, в Стерлитамаке за 50. Приблизительно срок возведения такого госпиталя с учётом нашего опыта и наших технологий занимает приблизительно около двух месяцев», — заявил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инфекционный госпиталь в Сибае намерены также построить за два месяца.

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