Киев, , 15:43 — REGNUM Обвинение в государственной измене бывшему работнику украинской прокуратуры Игорю Шевченко, после воссоединения Крыма с Россией назначенному на должность прокурора Севастополя и ныне являющемуся генеральным прокурором Адыгеи, предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 28 октября сообщает офис украинского генерального прокурора.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Прокурорами Департамента надзора по уголовным преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офис генерального прокурора поставлен в известность о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации украинских следователей, начальник отдела прокуратуры города Севастополя в марте 2014 года согласился стать исполняющим обязанности прокурора города Севастополя без подчинения Генпрокуратуре Украины.

При этом пресс-служба офиса украинского генерального прокурора не сообщает имя российского прокурора, которому предъявляется названное обвинение, однако отмечается, что в настоящее время он является генеральным прокурором Адыгеи. По данным сайта прокуратуры Адыгеи, ее возглавляет государственный советник юстиции 2-го класса Игорь Шевченко, который в 2014—2018 годах был генпрокурором Республики Крым.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.