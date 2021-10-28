Киев, 28 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Обвинение в государственной измене бывшему работнику украинской прокуратуры Игорю Шевченко, после воссоединения Крыма с Россией назначенному на должность прокурора Севастополя и ныне являющемуся генеральным прокурором Адыгеи, предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 28 октября сообщает офис украинского генерального прокурора.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Прокурорами Департамента надзора по уголовным преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офис генерального прокурора поставлен в известность о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации украинских следователей, начальник отдела прокуратуры города Севастополя в марте 2014 года согласился стать исполняющим обязанности прокурора города Севастополя без подчинения Генпрокуратуре Украины.

При этом пресс-служба офиса украинского генерального прокурора не сообщает имя российского прокурора, которому предъявляется названное обвинение, однако отмечается, что в настоящее время он является генеральным прокурором Адыгеи. По данным сайта прокуратуры Адыгеи, ее возглавляет государственный советник юстиции 2-го класса Игорь Шевченко, который в 2014—2018 годах был генпрокурором Республики Крым.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.