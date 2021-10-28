Москва, , 15:42 — REGNUM Всю пандемию коронавируса адвокаты и другие правозащитники обсуждают ограничения прав граждан. Кому-то они кажутся законными, кому-то нет, одни говорят, что меры оправданы, другие активно возражают, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Вакцинация NIAID

«Так часто, как в период пандемии о конституционных правах, наверное, еще не вспоминали.

К сожалению, главный закон страны — Конституция РФ — не дает четких критериев, когда и насколько сильно можно ограничить закрепленные в нем права.

Часть 3 статьи 55 Конституции гласит: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Но как не перейти ту грань, когда цель защиты здоровья уже не оправдывает нарушение прав?

В этом смысле предостережения председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина вселяют надежду, что они будут услышаны государственными органами и должностными лицами.

Полагаю, чем более осознанно население будет подходить с вопросам профилактики коронавируса, самоизоляции и вакцинации, тем проще и быстрее государству будет справиться с пандемией, не прибегая к крайним мерам и не ограничивая свободы и права граждан», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу прав человека.

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