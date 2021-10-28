Москва, , 16:04 — REGNUM Россия должна ответить на провокации ВСУ и прекратить транзит через Украину. Об этом 28 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Ракетный удар Василий Иванов © ИА REGNUM

«Думаю, то ВСУ село не вернут. Так как Украина продолжит обострять ситуацию, чтобы не допустить сертификации «Северного потока-2», — заявил политолог.

«По этой же причине Кремль будет сдерживать ополченцев от контратак. Украина же продолжит наращивать давление в других местах, включая захваты поселков», — отметил Александров.

«Нужен решительный удар по ВСУ и одновременное прекращение транзита газа через Украину. Заплатим потом штрафы покупателям. Штрафы — мелкий вопрос на фоне глобальной игры» — подытожил эксперт.

Напомним, что 26 октября, по сообщениям Генштаба Украины в соцсетях, ВСУ после захвата ими села Старомарьевки нанесли удар по позициям ДНР силами ударных БПЛА, что запрещено Минскими соглашениями.