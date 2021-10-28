Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Ростовской области после нерабочих дней могут продлить локдаун. О такой возможности заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

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«Мне хотелось бы верить в то, что мы вместе чётко и однозначно обеспечим этот режим и будем находиться дома. За исключением тех производств, которые круглосуточные и непрерывные и тех специальностей, которые направлены на обеспечение жизнедеятельности. Если же заболеваемость не будет снижаться, мы будем рассматривать какие-то дополнительные меры реагирования», — сказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев на брифинге.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в период с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины, а также ограничат работу в ночные часы предприятий общественного питания. В период нерабочих дней будет действовать ряд дополнительных ограничений.