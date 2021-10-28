Афины , 28 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Греция может стать «воротами Азии в Европу». Об этом 27 октября заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас журналистам после встречи со своим коллегой из Китайской Народной Республики Ван И в Афинах. Во время их встречи, сказал Дендиас, особое внимание было уделено огромному значению для Греции Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС).

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Дендиас сказал, что Греция надеется на дальнейшее укрепление связей с Китаем после пандемии, тем более что в 2022 году исполнится 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Встреча была посвящена укреплению экономических связей и перспективам дальнейших инвестиций в рамках Совместного заявления о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Грецией и Китаем, учитывая недавнюю ратификацию парламентом Греции передачи 16% акций Управления порта Пирей китайской компании COSCO.

Дендиас сказал, что Греция заинтересована в дальнейших инвестиционных проектах в крупнейшем порту Средиземноморья (который является также одним из самых больших и исторических портов мира), с расширением экономической деятельности на благо местного сообщества. Он также отметил, что Греция может выступать в качестве энергетического хаба благодаря строительству нового терминала СПГ в Александруполисе и соединительных трубопроводов.