Глава МИД Греции рассказал о расчете на укрепление связей с КНР
Афины , 28 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Греция может стать «воротами Азии в Европу». Об этом 27 октября заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас журналистам после встречи со своим коллегой из Китайской Народной Республики Ван И в Афинах. Во время их встречи, сказал Дендиас, особое внимание было уделено огромному значению для Греции Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС).
Дендиас сказал, что Греция надеется на дальнейшее укрепление связей с Китаем после пандемии, тем более что в 2022 году исполнится 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Встреча была посвящена укреплению экономических связей и перспективам дальнейших инвестиций в рамках Совместного заявления о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Грецией и Китаем, учитывая недавнюю ратификацию парламентом Греции передачи 16% акций Управления порта Пирей китайской компании COSCO.
Дендиас сказал, что Греция заинтересована в дальнейших инвестиционных проектах в крупнейшем порту Средиземноморья (который является также одним из самых больших и исторических портов мира), с расширением экономической деятельности на благо местного сообщества. Он также отметил, что Греция может выступать в качестве энергетического хаба благодаря строительству нового терминала СПГ в Александруполисе и соединительных трубопроводов.