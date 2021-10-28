Ереван, 28 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Баку периодически пытается укрепить позиции на армянской территории, занятой подразделениями ВС Азербайдждана. Об этом 28 октября заявил в парламенте Армении замминистра обороны республики Арман Саркисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«Речь, в частности, идёт о Гегаркуникской области Армении, о приграничных участках, на которых азербайджанские военные расположились с 12 мая. Есть попытки использовать тяжелую инженерную технику, проложить дороги к боевым позициям», — заявил Саркисян.

Он отметил, что армянская сторона пресекает эти попытки. 18 октября о попытках ВС Азербайджана укрепиться в Гегаркуникской области заявлял омбудсмен Армении Арман Татоян. В армянском оборонном ведомстве тогда назвали его заявление «преувеличенным».

Напомним, с мая отношения Еревана и Баку стали обостряться. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера. 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. На азербайджано-армянской границе периодически происходят перестрелки.