Волгоград, 28 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Единовременную выплату в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни» в блокадном Ленинграде получит некоторая категория ветеранов, проживающих в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 28 октября в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Дорога жизни

Согласно указу президента РФ по 50 тысяч рублей в беззаявительном порядке на основании дел, имеющихся в распоряжении ПФР, получат 97 жителей. Это шесть волгоградцев, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и 91 ветеран, имеющий знак «Житель блокадного Ленинграда».

Средства выплатят в ноябре одновременно с пенсией.