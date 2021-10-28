Москва, 28 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Общий объем доходов бюджета фонда на 2022 год планируется в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год — 2,925 трлн рублей, на 2024 год — 3,086 трлн рублей. Объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год — 2,951 трлн рублей, на 2024 год — 3,12 трлн рублей.

Отмечается положительная динамика бюджета фонда по страховым взносам на ОМС и налоговым доходам. Предполагается, что в 2022 году их размер увеличится по сравнению с предыдущим годом на 212,5 млрд рублей (на 9,5%), в 2023 году — на 145,8 млрд рублей (на 5,9%), в 2024 году — на 152,2 млрд рублей (на 5,9%).

Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2022 году 88%, в 2023 году — 88,6%, в 2024 году — 89%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2022 год в сумме 2,447 трлн рублей, на 2023 год — 2,593 трлн рублей, на 2024 год — 2,745 трлн рублей. Соответствующий объем формируется из страховых взносов на ОМС работающего и неработающего населения.

В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2022 году в объеме 326 млрд рублей, в 2023 году — 326,8 млрд рублей, в 2024 году — 335,1 млрд рублей.