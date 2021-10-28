Новосибирск, 28 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли обращение к мэру Новосибирска Анатолию Локтю по поводу проведения выставки, посвящённой падению Берлинской стены. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Напомним, ранее новосибирского депутата возмутила немецкая выставка о «диктатуре» СССР в центре Новосибирска.

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«Вопрос касается размещения в октябре текущего года в центре города Новосибирска выставки, посвященной истории падения Берлинской стены, с фотографиями времен дислокации советских войск на территории ГДР, — пояснил первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров. — Эта выставка в прямом смысле шокировала многих новосибирцев. После этого негативная реакция быстро появилась в социальных сетях и СМИ. Недоумение вызывает не только содержание выставки, но и её территориальное размещение».

По словам депутата регионального парламента Андрея Пака, «историю пытаются переписать».

«А главное — пытаются занизить авторитет нашего государства, чего мы категорически не должны допустить», — подчеркнул Пак.

Обращение к мэру было поддержано большинством голосов.

«Указанная выставка в прямом смысле шокировала многих новосибирцев: тексты и фотографии на стендах содержали прямой упрек в адрес СССР, авторы жаловались на «диктатуру Советского Союза». Экспозицию, размещенную в центре города под открытым небом, посвятили истории падения Берлинской стены. Напомним, это сооружение, простоявшее с 1961 по 1989 год, не только разделяло Германию фактически, но и олицетворяло противостояние социалистической и капиталистической идеологии. По итогу Второй мировой войны Советский Союз установил свое влияние над восточной частью Германии. Именно этот факт создатели выставки преподнесли как «диктатуру СССР», при этом цинично умолчав о том, что государства установили влияние над территорией Германии, раздавив немецких нацистов. О роли других держав-союзников авторы выставки не упомянули», — говорится в обращении.

Депутаты Законодательного собрания области уверены, что «недопустимо проводить в столице Сибири подобные циничные мероприятия, и намерены жестко противостоять любым попыткам переписать историю нашего государства». Они требуют провести внутреннее расследование: кто дал разрешение на её проведение в Новосибирске — «Городе трудовой доблести», получившем это высокое звание к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и принять к этим лицам соответствующие меры.

Также депутаты предлагают «в целях сохранения памяти о трагических страницах истории нашей страны и патриотического воспитания подрастающего поколения» провести у кинотеатра «Победа» выставку «Без срока давности», которая была организована к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также регулярно инициировать в кинотеатрах города демонстрацию фильмов, свидетельствующих об ужасах фашизма.

Отметим, что ранее власти Новосибирска списали вину за выставку о «диктатуре» СССР на «Победу».