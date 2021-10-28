Москва, , 15:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Проект бюджета фонда предусматривает выполнение всех обязательств фонда», — заявил врио председателя фонда Алексей Поликашин.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ФСС в 2022 году составит 988,156 млрд рублей, общий объем расходов бюджета фонда — 944,117 млрд рублей, профицит составит 44,038 млрд рублей. На 2023 год доходы фонда составят 1,054 трлн рублей, расходы — 1,011 трлн рублей, профицит — 42,709 млрд рублей. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов составит 1,125 трлн рублей, расходы — 1,076 трлн рублей, профицит — 49,265 млрд рублей.

Проектом федерального закона установлены объемы межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет фонда из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в объеме 5 млрд 882,5 млн рублей в 2022 году, 6 млрд 176,6 млн рублей в 2023 году и 6 млрд 485,4 млн рублей в 2024 году.

Кроме того, предусматривается поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году в сумме 668,626 млрд рублей, в 2023 году — 715,164 млрд рублей и в 2024 году — 764,324 млрд рублей.

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