Пермь, , 15:35 — REGNUM В Перми в ночь на 28 октября произошёл взрыв в многоэтажном доме по ул. Вагонная. Обошлось без пострадавших, сообщают СМИ.

Газовая конфорка Dome Poon

По данным издания «КП-Пермь», житель квартиры на седьмом этаже оставил на включенной плите газовый баллончик и ушел в ванную. В это время произошёл хлопок. Часть стены обрушилась.

В свою очередь, «АиФ в Прикамье» сообщает со ссылкой на ГУ МЧС, что взрыва и больших разрушений не было. От хлопка небольшого газового баллончика повредилась картонная перегородка.