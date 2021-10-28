Москва, , 16:19 — REGNUM Будущие жильцы ЖК «Ильменский 17» на севере Москвы боятся, что их детям не хватит мест в ближайшем муниципальном детском саду. Они пожаловались ИА REGNUM, что изначально застройщик обещал, что детсад в жилом комплексе будет муниципальный. Однако незадолго до заселения собственников выяснилось, что передавать дошкольное учреждение в собственность города не планируется. Из-за этого услуги для местных жителей могут быть оказаны на коммерческой основе, что больно ударит по и без того пострадавшим от пандемии семейным бюджетам.

Детский сад Mos.ru

Чтобы выяснить обстоятельства сложившейся проблемы ИА REGNUM направило запрос в департамент образования и науки Москвы. В официальном документе редакция попросила чиновников сообщить, располагает ли ближайший к новому жилому комплексу муниципальный детский сад свободными местами и в каком количестве. Также издание попросило столичный департамент образования объяснить, как он планирует решить проблему доступности муниципальных детских садов для жителей трех новых ЖК — «Селигер Сити», «Ильменский 17», «Любовь и голуби».

«В пункте 2.1.2 СанПиН четко прописано, что детский сад (и школа) не могут быть дальше 500 метров от места жительства ребёнка. Ближайший детский сад не соответствует этим требованиям. Как предполагается решать данный вопрос?» — обратилось к столичным чиновникам в своем запросе ИА REGNUM.

В ответ департамент образования и науки Москвы сообщил, что в составе жилых комплексов «Ильменский 17», «Селигер сити», «Любовь и голуби» предусмотрено строительство зданий дошкольных групп. Например, в «Ильменском 17» запланировано здание дошкольных групп на 150 мест и встроенные помещения для групп кратковременного пребывания на 25 мест. В двух других ЖК предусмотрены встроенные помещения для детских групп на 150 и 130 мест. Однако требовать, чтобы указанные учреждения работали для местных жителей бесплатно, власти Москвы, оказывается, не могут. По крайней мере об отсутствии такой возможности сообщается в официальном ответе столичного депобраза.

«Отметим, что действующими нормативно-правовыми актами не определены обязательства инвесторов по передаче таких объектов в собственность города Москвы, и компания может принять решение об эксплуатации построенных зданий образовательных организаций на коммерческой основе», — сказано в ответе на запрос ИА REGNUM.

Также департамент образования и науки Москвы сообщил, что в соответствии с СанПиНами, расстояние от школ и детских до жилых зданий в условиях стесненной городской застройки должно составлять не более 800 метров. В пределах такой дистанции от ЖК «Селигер Сити», «Ильменский 17», «Любовь и голуби» есть несколько образовательных организаций с дошкольными отделениями. Таким образом все якобы соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и в ближайших к новым жилым комплексам детсадах еще есть свободные места.

«Что касается зачисления детей в столичные образовательные организации, то оно осуществляется на основании личного заявления родителей (законных представителей), зарегистрировавших электронное заявление на официальном Портале Мэра и Правительства Москвы (www.mos.ru). Комплектование дошкольных групп образовательных организаций осуществляется автоматически с использованием комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде». Комплексная информационная система автоматически выстраивает очередность электронных заявлений с учетом возраста детей, приоритетов, даты постановки на очередь и имеющихся льгот», — ответили в департаменте образования и науки Москвы.

Удовлетворит ли жителей такой ответ городских властей, вопрос конечно риторический. Едва ли населению приятно узнать, что чиновники бессильны обязать частных застройщиков обеспечивать своих покупателей элементарными социальными условиями, к которым относятся и бесплатные места в детсадах. Вдвойне неприятно узнавать такое на фоне заявлений о «социально ориентированном» бюджете на 2022 год, которые позволяют себе представители столичной мэрии.

Ну, и, наконец, учитывая очереди в детский сад, вряд ли в сентябре все родители детей из указанных новостроек получат места в ближайших к ЖК муниципальных садиках.

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