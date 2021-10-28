Лондон, 28 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Французские власти задержали в своих водах британский траулер Cornelis Gertjan, чем совершили непропорциональный шаг и разочаровали Лондон. Об этом говорится в заявлении представителя британского правительства, сообщает 28 октября агентство Reuters.

Markus Trienke Ла-Манш

«Это не то, чего мы ожидали бы от нашего ближайшего союзника и партнера», — подчеркнули в правительстве Соединённого Королевства.

Поступок французской стороны назвали в Лондоне «вызывающим разочарование и непропорциональным шагом». Министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Британии Джордж Юстис сообщил, что обстоятельства инцидента устанавливаются, не исключено, что произошла административная ошибка.

Ранее министр по делам моря Франции Анник Жирарден сообщила, что на экипажи двух британских рыболовецких судов составлены протоколы о нарушениях. Это стало итогом стандартных проверок в проливе Ла-Манш. На одном из траулеров не позволили морским жандармам взойти на борт для осмотра, на втором — не имели разрешения на рыболовный промысел. Это судно направили в порт Гавра и передали правохранителям.