Москва, , 15:34 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла проект закона о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

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«Главная задача — улучшить задача клиентского обслуживания, чтобы люди не мучились в очередях», — подчеркнул глава ПФР Андрей Кигим.

Доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году — 10,591 трлн рублей, в 2024 году — 11,074 трлн рублей. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн рублей, в 2023 году — 10,574 трлн рублей, в 2024 году — 11,167 трлн рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 тыс. 401 рублей 10 копеек.

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в 2022 год — 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%.