Москва, , 15:33 — REGNUM Власти Украины превратили русскоязычное вещание в объект борьбы с инакомыслием и выпали не только из пространства этики, но и международного правового поля. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 28 октября на международном форуме русскоязычных вещателей в Москве.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не просто того правового поля, которое регулируется этическими профессиональными нормами, которые закреплены в профессиональных документах медиасообщества, они выпали из международного правового поля», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что на Украине закрывают русскоязычные СМИ и борются с их повесткой, хотя эти вещатели никогда не заявляли о борьбе с официальной повесткой, они лишь говорили о важном для них и «шли от конструктива, позитива и созидания». Именно киевский режим начал разговоры об инакомыслии.

Кроме того, добавила Захарова, под видом борьбы с пропагандой и инакомыслием русскоязычному вещанию противодействуют власти прибалтийских стран. Запад при этом призывает наращивать меры по защите свободы слова и защите журналистов.

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