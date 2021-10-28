Москва, 28 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. К словам председателя Конституционного суда РФ имеет смысл прислушиваться, потому что он, хоть и является номинально главой третьей независимой власти (судебной), по факту выражает волю именно исполнительной, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

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«Во всех спорных вопросах, когда мнение общественности и президента сталкивались, Зорькин стандартно выбирал вторую сторону. В частности, обнуление сроков, которое многим казалось с юридической точки зрения неправомерным, было признано законным именно через Зорькина.

Вероятно, правительство через «нейтральные силы» закидывает удочку, пытаясь все-таки прощупать, как настроено общество. В данном случае статьи Конституции вступают в противоречие между собой. Прививаться или не прививаться — это неотъемлемое право человека, гарантированное ему Конституцией РФ. Никакой принудительной вакцинации ни в Конституции, ни в кодексах не было и нет.

При этом Зорькин совершенно верно указывает на другую часть Конституции — а именно, на статью 55, где недвусмысленно сказано, что права граждан могут быть ограничены. Насколько?

Согласно формулировке, насколько это необходимо для защиты прав, интересов и здоровья других людей. А также важное дополнение: «для обеспечения безопасности государства». Как вы понимаете (и на что указывает Зорькин), данную статью трактовать можно бесконечно широко.

К примеру, эпидемиологическая угроза является одновременно угрозой для безопасности государства? Особенно стоит учитывать сложившиеся реалии, когда интересы государства становятся гораздо выше интересов отдельных граждан. На самом деле, то, что говорит глава КС, по сути, является демагогией.

К примеру, он указывает, что Конституционный суд работает над правовыми решениями, чтобы ограничения свобод граждан были в пределах необходимого. При этом в своей работе суд будет ссылаться собственно на Конституцию и практику европейских судов. Конституция в силу имеющихся противоречий — не советчик. Как КС решит — так и будет.

Реплика же о практике европейских судов ничего, кроме смеха, не вызывает, так как буквально недавно было объявлено и на законодательном уровне закреплено верховенство российского законодательства над международным. Иными словами, практику европейских судов КС будет принимать ровно настолько, насколько захочет принимать.

Суммируя сказанное, государство примет то решение, которое ему видится целесообразным на текущий момент — без учета мнения общества и уж тем более Конституционного суда. Конституционный суд же подпишет любой документ, который будет предложен, так как юридические основания для этого есть.

Кроме того, нарушения прав в пандемию могли бы быть, если бы были правила, которые можно нарушать. Но правила противоречат друг другу. В таком случае необходимо вводить новые правила, поясняющие прежние», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий возрастает опасность произвольного вторжения в сферу прав человека, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

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