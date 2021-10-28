Джакарта, , 15:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул важность поддержания сотрудничества в секторе здравоохранения между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией в борьбе с пандемией, сообщает Antara.

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По словам президента, Индия имеет большой потенциал в секторе здравоохранения. Индия также является крупнейшим в мире производителем вакцин. Это может стать большим капиталом для укрепления сотрудничества в фармацевтической промышленности между АСЕАН и Индией.

«Обладая опытом и превосходными человеческими ресурсами, Индия может поддержать потенциал человеческих ресурсов стран АСЕАН в секторе здравоохранения», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто отправился с двухдневным визитом в Малайзию.

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