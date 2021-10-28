Сеул, , 15:30 — REGNUM Несмотря на то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потерял 20 кг веса, у него нет признаков проблем со здоровьем. Об этом 28 октября агентство Рёнхап со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что южнокорейское государственное разведывательное управление в ходе закрытого парламентского заседания опровергло слухи о том, что вместе Ким Чен Ына на публику выходит его двойник.

При этом отмечается, что северокорейский лидер похудел после того, как, предположительно, весил 140 кг. Также указывается, что разведка Южной Кореи использовала «технологии искусственного интеллекта и другие научные методы» для проведения анализа состояния его здоровья по изображениям Ким Чен Ына.

Отметим, ранее в ряде СМИ США появилась информация о том, что летом текущего года Ким Чен Ын якобы был отстранен от власти своей сестрой и вместо него на публике появляется двойник.